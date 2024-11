APOEL, Contro i viola per invertire il trend negativo

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione traccia il profilo dell'Apoel Nicosia, avversario della Fiorentina questa sera nella terza giornata della fase a girone unico di Conference League. I ciprioti hanno come obiettivo di onorare al meglio, possibilmente un grande risultato, il 98° compleanno del club che si celebra domani, venerdì 8 novembre. Dopo le prime due gare europee i gialloblu sono fermi a quota un punto in classifica. L'Apoel infatti ha pareggiato in trasferta contro lo Shamrock Rovers e perso, in maniera inaspettata, in casa contro i bosniaci del Borac Banja Luka. Per questi due motivi il Neo GSP Stadium sarà una bolgia, come annunciato da una nota diffusa sui social da parte dei tifosi gialloblu: "Dobbiamo stare al fianco della squadra e fare del GSP un inferno. Qui dove i giganti si sono piegati, dove tante squadre si sono inginocchiate, qui dove milioni di giocatori si sono inchinati a noi, qui dove sono state scritte le pagine d'oro della storia dello sport cipriota".

La formazione allenata da Jimenez contro i viola dovrà cercare di invertire il trend negativo di questa stagione. Negli ultimi sette incontri, tra campionato e coppe, l'Apoel ha vinto appena due partite. Nella Cyprus League, la massima serie cipriota, dopo nove gare i gialloblu sono quarti in classifica a meno 8 dalla capolista Pafos (altra squadra che i viola dovranno affrontare in Conference League).