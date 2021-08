ANGELONI, Bianco? Ha qualità enormi. E su Italiano...

Valentino Angeloni, capo del settore giovanile della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "I viola hanno tra le mani ragazzi interessanti, va fatto un plauso a mister Aquilani nel caso di Bianco. Non sta a me dire se Alessandro resterà o no in prima squadra, io posso solo confermare che si tratta di un ragazzo che ha enormi qualità. Ma come lui molti giovani hanno lavorato bene e sono stati premiati con la convocazione a Moena. Italiano? Forse solo Gasperini a Bergamo crede così tanto nei giovani, infatti ne ha lanciati davvero molti. Ma la carriera di Vincenzo parla per lui: ha fatto bene ovunque. Il modo in cui il mister ha coinvolto subito i nostri giovani mostrando attenzione è stato un motivo di orgoglio".