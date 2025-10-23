Angelo Pagotto: "A fare il test insieme a me c'erano due giocatori viola"

Il doping rappresenta una delle maggiori preoccupazioni nel panorama sportivo. Angelo Pagotto, ex portiere di Samp e Milan e campione d'Europa nel 1996 con l'U21 italiana, ne è un esempio lampante. Pagotto ha subito due squalifiche che hanno danneggiato la sua carriera come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. L'ex portiere descrive in particolare la sua prima squalifica ricevuta nel 2000: "Feci il test antidoping insieme a un altro compagno del Perugia e a due della Fiorentina. La provetta con l'urina fu scambiata e ci rimisi io ma non faccio nomi.

Invece nel 2007 ci fu un errore. Ero a Crotone dove alcuni facevano uso di sostanze, mi chiesero di provare una prima volta e respinsi la proposta ma alla quarta cedetti, ma solo quella volta. In seguito ho sofferto di depressione, era difficile accettare che mi fosse successo una cosa del genere e infatti mi sono fatto assistere".