ANGELI&DEMONI, Kokorin si consoli con la simpatia

Il collega Angelo Giorgetti ha dedicato la sua consueta rubrica “Angeli & demoni”, su La Nazione, ad Aleksandr Kokorin e alla prova deludente di ieri: “Proprio perché gli abbiamo dato un’insufficienza in pagella, ci permettiamo di provare simpatia per Kokorin. Impossibile ancora giudicarlo come giocatore. […] Lui non è stato uno qualunque e nei suoi cenci avrebbe segnato due gol, non uno, quando si è trovato da solo di fronte a Manfredini. […] Koko è rimasto in campo per 75 minuti e nessuno di questi è stato indimenticabile: al momento della sostituzione sono piovuti per lui anche applausi e molti sono stati i sorrisi in tribuna”.