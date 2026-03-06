Torreira rivela: "Il mio desiderio è giocare nel Boca, ma nessuno li mi vuole"

vedi letture

Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, nonché ex Fiorentina, ha vuotato il sacco riguardo il suo futuro, fermo restando il contratto con il club turco fino all'estate del 2028. Il centrocampista uruguaiano ha parlato a 'Las Voces del Fútbol' su El Espectador Deportes, esprimendo il suo desiderio di andare a giocare in Argentina al Boca Juniors "L'ho sempre detto, il mio desiderio più grande è poter andare a giocare nel Boca. Ma non posso continuare a dirlo se dal Boca non mi vuole nessuno. Tutti conoscono il desiderio che ho per il Boca, l'ho già detto 200 milioni di volte, finché non mi sono stancato di ripeterlo.

Nessuno mi ha mai contattato, nessuno ha mai avuto l'intenzione di dire 'guarda, c'è questa possibilità', quindi gioco realmente dove mi vogliono. Al di là del mio desiderio, se nessuno mi vuole non succederà nulla. La mia vita non cambierà. Certo, il giorno in cui finirà la mia carriera, mi sentirò male per non averci giocato".