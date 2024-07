AMRABAT, Punta a salutare prima del ritiro. Pessina...

FirenzeViola.it

Sarà rivoluzione a centrocampo e non potrebbe essere altrimenti dopo gli addii dei contratti in scadenza. La Nazione fa un punto sulle scelte della Fiorentina in quel reparto ripartendo non solo dagli addii ma anche dalla situazione Sofyan Amrrabat che, scrive il quotidiano, punta e non farsi neanche convocare per il raduno del prossimo 8 luglio. Intanto si è capito l’identikit di chi dovrà arrivare. In primis il ‘cervello’ della squadra. Quella maglia così importante che negli ultimi anni ha sempre cambiato padrone.

Da Torreira ad Arthur, passando per Amrabat. Serve il classico elemento che dia ritmi e geometrie. Una figura di spessore oggi ancora non uscita a livello mediatico. E chissà che alla fine un tentativo per Pessina non sia fatto davvero.