AMRABAT, Premier amara: la sua situazione allo United

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica Firenze lo definisce un declino: la traiettoria di Sofyan Amrabat dopo solamente tre mesi di Premier sembra comunque compromessa. A un anno di distanza dalla sua esplosione al Mondaile in Qatar, il marocchino, passato in prestito al Manchester United, è ai margini dei red devils: nonostante sia stato fortemente voluto da ten Hag e impiantato in un sistema di gioco, il 4-2-3-1, molto simile a quello viola, Sofyan sta faticando ad inserirsi. Il segnale più negativo arriva dalla trasferta di Liverpool: nel match contro l'Everton ten Hag gli ha preferito il 2005 Kobbie Manoo, osannato dai tabloid in contrasto col marocchino: «Mainoo è il giocatore che pensavamo fosse Amrabat » , scrivono in Inghilterra.

Cosa accadrà adesso? Il riscatto è compromesso ma la Fiorentina si era cautelata con un prolungamento di contratto fino al 2025, che si allunga al 2026 in caso di mancato riscatto.