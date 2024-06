AMRABAT, Il Galatasaray fa sul serio per lui

Fonte: La Nazione

>La Fiorentina sta seguendo con grande attenzione quello che potrebbe accadere attorno al futuro di Amrabat che, rientrando dall’avventura in Inghilterra, potrebbe in tempi brevi, prendere la stra per la Turchia. Da Istanbul assicurano che i primi contatti fra le società sono già iniziati. Daniele Pradè e il direttore sportivo turco, Cenk Ergun, stanno trattando il potenziale trasferimento del calciatore e i contorni della trattativa sarebbero già stati definiti, sulla base di un accordo di massima. Resta da trovare un’intesa con la Fiorentina, che per quanto proseguirebbe volentieri il suo percorso con Amrabat è anche conscia della volontà opposta dello stesso giocatore.