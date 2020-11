Pulgar tra Amrabat e Castrovilli oppure Amrabat e Castrovilli in coppia sono due soluzioni entrambe plausibili per tutta l'intera stagione. In vista della gara contro il Benevento c'è un però. Amrabat e Pulgar saranno a disposizione completa del mister Prandelli solo da venerdì e con più incognite non solo di natura fisica ed atletica. A riportarlo è il Corriere dello Sport.