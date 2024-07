AMICHEVOLE, Contro Hull City possibile esordio del Flaco

Stasera alle 20:30 ore italiane, la Fiorentina affronterà l'ultima amichevole della tournée inglese contro l'Hull City e il match sarà disponibile su Dazn. Una partita che serve per entrare ancora di più nei meccanismi di Raffaele Palladino e che potrebbe rappresentare l'esordio in maglia viola di Andrea Colpani.

Come riporta La Nazione, l'ex Monza potrebbe giocare stasera i minuti finali della gara. "El Flaco" è stato testato da Palladino per nuovi schemi offensivi insieme a tutta la squadra e le Tigers potrebbero essere la squadra giusta per testare il talento del classe 1999.