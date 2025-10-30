"Altro crollo, viola sempre più giù", l'amarezza di Repubblica

"Un’ora di fase difensiva, attenzione nelle marcature, applicazione senza palla, qualche miracolo di De Gea e un finale inerme, quando comunque l’uno due dell’Inter aveva indirizzato la partita in maniera definitiva. È andata così, come nelle previsioni la seconda trasferta a San Siro della Fiorentina in dieci giorni. Una sconfitta per 3-0 preventivata e preventivabile che segna in maniera netta il peggior avvio della storia viola". Così La Repubblica (Firenze) apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina. Mai una formazione gigliata era partita così male in campionato, appena quattro punti e nessuna vittoria in nove partite di campionato. La Fiorentina è penultima in classifica e le prossime due sfide contro Lecce e Genoa saranno decisive per il futuro della formazione gigliata e di Stefano Pioli. Probabilmente solo un doppio successo potrà salvare la panchina del tecnico parmense.

A San Siro la Fiorentina è stata arrendevole, impaurita. I viola proprio come una squadra che si deve salvare è andata nella tana della formazione più forte d'Italia per solamente per difendersi ad oltranza. L'atteggiamento della Fiorentina è stato passivo, in attesa del colpo dell'avversario. Nel primo tempo la formazione di pioli è riuscita a tenere botta all'attacco, piuttosto sterile per la verità, dell'Inter. Poi nella ripresa, anche a causa dei cambi che non hanno dato niente in più ai viola, il muro eretto dalla Fiorentina e da un De Gea in serata di grazia è crollato. Chalanoglu, Sucic e ancora Chalanoglu su rigore, 3-0. Adesso tre giorni di passione, poi domenica al Franchi arriverà il Lecce.