Sondato il terreno per il dopo Pioli, contatti indiretti con De Rossi e Vanoli

Ieri sera a San Siro la Fiorentina è uscita sconfitta per 3-0 contro l'Inter di Cristian Chivu non riuscendo così ad uscire da un periodo negativo che va avanti ormai da 9 partite. I viola, ancora orfani di un successo in campionato, sono penultimi in classifica in Serie A con appena 4 punti conquistati. I numeri parlano chiaro, si tratta della peggior partenza della storia gigliata ed è ovvio che nonostante la fiducia, ribadita anche ieri sera dal direttore generale Ferrari, in Stefano Pioli la società si inizi a guardarsi attorno per un eventuale sostituto.

Il club toscano ha sondato il terreno per due profili giovani come Daniele De Rossi e Paolo Vanoli. Tra la Fiorentina e i due tecnici per il momento non ci sono stati contatti diretti ma solo indiretti tramite intermediari. Un primo approccio in attesa di capire come andranno i prossimi decisivi impegni dei viola contro Lecce e Genoa.