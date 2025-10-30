De Gea, 4 interventi decisivi: è lui il migliore in campo a San Siro

La Fiorentina non riesce ad uscire da un periodo negativo che dura ormai dall'inizio della stagione. Dopo nove giornate di campionato i viola sono ancora orfani della vittoria e ieri sera a San Siro sono usciti sconfitti per 3-0 contro l'Inter. Nella serata negativa della formazione di Pioli una delle poche note liete si chiama David De Gea. Il portiere spagnolo, finito anche lui nel mirino della critica per qualche imprecisione in questo avvio di campionato, ieri è tornato sui suoi livelli abituali con almeno quattro interventi decisivi. Nel primo tempo ha salvato prima sull'incursione di Bastoni e poi sul tentativo a botta sicura di Dimarco. Nella ripresa invece si è superato su Dumfries e Bisseck prima di capitolare di fronte alla rasoiata da fuori di Chalanoglu, al tiro ravvicinato di Sucic e al rigore sempre del turco. Per i giornali oggi in edicola nessun dubbio, contro l'Inter il migliore in campo tra i gigliati è stato l'ex Manchester United. Di seguito i suoi voti:

I VOTI DI DE GEA

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

La Repubblica-Firenze: 7,5