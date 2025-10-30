FirenzeViola Top Fv: plebiscito De Gea contro l'Inter, dietro lo spagnolo il vuoto

Altra prestazione scialba, altra sconfitta per una Fiorentina in crisi nera. I viola tornano da San Siro con tre gol subiti. Troppo forte l'Inter, troppo poco la squadra di Stefano Pioli. E stavolta il compito che vi abbiamo dato è stato più facile del solito: perché il Top Fv, il sondaggio in cui su FirenzeViola.it vi chiediamo il miglior viola in campo, si è chiusa con percentuali bulgare: a stravincere è David De Gea, l'ultimo a mollare. Il portierone spagnolo è stato protagonista di almeno quattro interventi salvifici, che non sono però bastati a evitare un altro brusco stop. Dietro di lui il vuoto. Ecco il podio del Top Fv per Inter-Fiorentina 3-0:

TopFv -

1) David De Gea (83,15% dei voti, 382 voti totali)

2) Cher Ndour (5,54%)

3) Moise Kean (2,22%)