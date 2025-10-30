Calendario, Lecce e Genoa decisive: nel mezzo il Mainz
Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter La Nazione oggi in edicola si concentra sui prossimi impegni della formazione di Pioli. Domenica pomeriggio al Franchi i viola ospiteranno il Lecce in un match che, stando così la classifica, è diventato incredibilmente uno scontro salvezza a tutti gli effetti. In campionato poi, prima della terza pausa nazionali della stagione, la Fiorentina giocherà a Marassi contro il Genoa. Due match da dentro o fuori, due settimane che potrebbero cambiare il volto alla stagione gigliata. Un obbligo per la Fiorentina arrivare alla sosta di novembre con almeno altri sei punti in classifica.
Nel mezzo ai due impegni nazionali c'è la Conference League. La Fiorentina, prima nel girone unico con 6 punti dopo le prime due partite, affronterà in Germania i tedeschi del Mainz (giovedì 6 novembre alle 18.45).
