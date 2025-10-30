Dagli inviati Pablo Mari ammette: "Giusto che i tifosi fischino. Manca quel pezzettino per vincere"

vedi letture

Dopo la sconfitta con l'Inter, in sala stampa per la Fiorentina si presenta anche il centrale spagnolo Pablo Marì. Che commenta così la gara dei viola:

Pioli ha detto che ora la mentalità deve cambiare. Siete consapevoli?

"Sono d'accordo con il mister, dobbiamo seguire la sua esperienza. Dobbiamo adattarci e ora abbiamo una partita molto importante per tutti".

Cosa sente di dire ai tifosi?

"Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo. Stiamo facendo il massimo per vincere e manca ancora un pezzettino. Stiamo lavorando per vincere perchè il gruppo non merita questa posizione di classifica".

Che idea si è fatto delle prime nove giornate?

"Non stiamo trovando ancora quel pezzettino per vincere. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare la svolta e migliorare tutti i dettagli della partita stando più concentrati. Sono sicuro che faremo il massimo e prometto che faremo il massimo".