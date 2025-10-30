Dagli inviati

Pablo Mari ammette: "Giusto che i tifosi fischino. Manca quel pezzettino per vincere"

Pablo Mari ammette: "Giusto che i tifosi fischino. Manca quel pezzettino per vincere"
Oggi alle 00:05
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato al Giuseppe Meazza, San Siro - Andrea Giannattasio

Dopo la sconfitta con l'Inter, in sala stampa per la Fiorentina si presenta anche il centrale spagnolo Pablo Marì. Che commenta così la gara dei viola:

Pioli ha detto che ora la mentalità deve cambiare. Siete consapevoli?
"Sono d'accordo con il mister, dobbiamo seguire la sua esperienza. Dobbiamo adattarci e ora abbiamo una partita molto importante per tutti".

Cosa sente di dire ai tifosi?
"Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo. Stiamo facendo il massimo per vincere e manca ancora un pezzettino. Stiamo lavorando per vincere perchè il gruppo non merita questa posizione di classifica". 

Che idea si è fatto delle prime nove giornate?
"Non stiamo trovando ancora quel pezzettino per vincere. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare la svolta e migliorare tutti i dettagli della partita stando più concentrati. Sono sicuro che faremo il massimo e prometto che faremo il massimo".