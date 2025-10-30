Da Bologna, la polemica dei tifosi dopo Firenze: "Con La Penna scritta una pagina vergognosa"

vedi letture

Non si placano le polemiche successive ai tanti episodi arbitrali di Fiorentina-Bologna di domenica scorsa. Ai tifosi bolognesi non sono andate giù le decisioni del direttore di gara La Penna di non concedere il rigore alla formazione di Italiano per il pestone di Sabiri ai danni di Bernardeschi, da cui è scaturita poi l'azione che ha portato all'espulsione di Holm, e di dare invece, dopo revisione var, il penalty ai gigliati per il fallo di mano dello stesso ex calciatore del Toronto F.C.

Ieri sera, in occasione del match tra Bologna e Torino al Dall'Ara, il settore più caldo del tifo felsineo ha esposto uno striscione con scritto "Con La Penna avete scritto una pagina vergognosa" proprio riguardo a quanto accaduto al Franchi.