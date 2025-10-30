A San Siro un super De Gea, lo spagnolo unico argine all'assedio nerazzurro

David De Gea ci ha provato, ci ha provato in tutti i modi. L'estremo difensore spagnolo, con una prestazione super e almeno 5 interventi di grande livello ha provato fino all'ultimo a tenere a galla la Fiorentina ma alla fine è dovuto capitolare di fronte ai continui attacchi dell'Inter. Impossibile per lui tenere in piedi un castello che con l'andare del tempo si stava sempre più sgretolando. Se nel primo tempo la Fiorentina ha retto bene a livello difensivo, rendendo la vita difficile al portiere classe 1990 solo in due occasioni contro Bastoni e Dimarco, ad inizio ripresa invece l'ex Manchester United è stato costretto a superarsi.

Prima su Dumfries e poi su Bisseck fino al gol (imparabile) di Chalanoglu. Le cinque parate di De Gea resteranno così impresse come l’ultimo baluardo all’interno di una partita in cui l’Inter ha superato i 20 tiri totali (l’85% dei quali nei 16 metri gigliati) già al 75’, con 8 conclusioni in porta complessive. Troppo, persino per l'estremo difensore spagnolo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.