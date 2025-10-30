FirenzeViola

Dal Viola Park: risentimento muscolare per Gosens, in dubbio per il Lecce

Dal Viola Park: risentimento muscolare per Gosens, in dubbio per il LecceFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:54Primo Piano
di Redazione FV
fonte L. Magistrat0

Arrivano novità sulle condizioni di Robin Gosens, uscito nella ripresa della gara di San Siro: sostituito al minuto settantotto sul risultato di 2-0 per l'Inter, il tedesco ha subito fatto capire di aver avuto un problema fisico. Gli accertamenti di oggi parlano di un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, col numero ventuno che è quindi quantomeno in dubbio per la sfida di domenica contro il Lecce.