Parisi nel mirino di Sarri: la Lazio ci pensa in caso di partenza di Tavares
Si inizia ad accendere il mercato in vista della sessione di gennaio, quando potrebbe essere protagonista un calciatore della Fiorentina: si tratta di Fabiano Parisi, esterno viola che anche quest'anno, alla terza stagione a Firenze, sta trovando poco spazio. Il classe 2000 può adesso diventare l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, che potrebbe cedere Nuno Tavares per fare cassa. Lo riporta Tuttomercatoweb.com: con il ritorno di Sarri in panchina, il portoghese ha l'apparenza del giocatore decisamente meno indispensabile. Ecco che quindi a fronte di una buona offerta la Lazio valuterà un'eventuale cessione di Tavares, tanto da star già muovendosi sulle tracce del papabile sostituto.
E una pista di mercato per gennaio porta all'identikit di Fabiano Parisi, sempre più ai margini della Fiorentina nonostante il contratto di recente prolungato fino al 2029 e pronto a fare le valigie in inverno. Con Sarri, suo profondo estimatore sin dai tempi in cui giocava all'Empoli, che lo accoglierebbe volentieri. Un altro nome accostato alla Lazio di recente nel ruolo è Aaron Martin del Genoa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati