Moviola, tanti dubbi sul contatto Esposito-Comuzzo: giusto il rigore su Bonny

Dopo le polemiche delle scorse settimane che hanno visto coinvolte sia la Fiorentina che l'Inter, ieri sera a San Siro uno degli osservati speciali era sicuramente il direttore di gara Simone Sozza. Se tutti i quotidiani sono concordi sul rigore, con annesso secondo cartellino giallo per Viti, concesso all'Inter nel finale per il fallo dell'ex Empoli su Bonny, più dubbi ci sono invece sul contatto Comuzzo-Esposito ad inizio ripresa. La Nazione non si sbilancia scrivendo solamente che era più rigore rispetto ad un altro contatto simile tra i due avvenuto nel primo tempo su cui Sozza aveva lasciato correre. Più netti invece La Gazzetta dello Sport, secondo cui permangono molti dubbi sulla cintura del centrale classe 2005 ai danni del centravanti nerazzurro, e il Corriere dello Sport per il quale "Il rigore non assegnato all'Inter è clamoroso e inspiegabile. Per attitudine, dinamica e buon senso il laccio californiano di Comuzzo su Esposito è rigore. E invece Sozza ha lasciato andare e il Var ha confermato". Ovviamente anche sui voti i quotidiani si dividono:

I VOTI DI SOZZA

La Nazione: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5