ALLENATORI, Di Italiano la miglior media del ventennio

Interessante tabella sulla media punti collezionata dagli allenatori che abbiano collezionato almeno dieci panchine nella Fiorentina negli ultimi vent’anni fornita da La Nazione. Ad oggi, con i suoi 42 punti in 25 partite, la guida Vincenzo Italiano, di appena 0.03 punti nei confronti di Cesare Prandelli, che però vanta più di duecento panchine in viola, suddivise in due esperienze distinte. Chiude il podio Sousa davanti a Montella, di seguito i dati.

I migliori allenatori viola negli ultimi 20 anni

Vincenzo ITALIANO - 42 punti in 25 partite (1,68 di media)

Cesare PRANDELLI - 349 in 211 (1,65)

Paulo SOUSA - 124 in 76 (1,63)

Vincenzo MONTELLA - 218 in 138 (1,58)

Stefano PIOLI - 96 in 69 (1,39)

Giuseppe IACHINI - 51 in 38 (1,34)