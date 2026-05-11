Allenatore Fiorentina, Grosso in pole ma c'è anche De Rossi in lista
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L'edizione odierna de La Nazione parla delle scelte della Fiorentina e di Paratici per quanto riguarda il prossimo allenatore, con Paolo Vanoli sempre più destinato a salutare a fine stagione. Grosso resta il favorito per la panchina gigliata, ma siccome su di lui ci sono diversi club, un pensiero la Fiorentina lo avrebbe fatto anche nella direzione di De Rossi. Impossibile poi non considerare la pista straniera ma le tempistiche serrate non remano in questa direzione.
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Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
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1 Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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