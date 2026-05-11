Allenatore Fiorentina, Grosso in pole ma c'è anche De Rossi in lista

Allenatore Fiorentina, Grosso in pole ma c'è anche De Rossi in listaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna de La Nazione parla delle scelte della Fiorentina e di Paratici per quanto riguarda il prossimo allenatore, con Paolo Vanoli sempre più destinato a salutare a fine stagione. Grosso resta il favorito per la panchina gigliata, ma siccome su di lui ci sono diversi club, un pensiero la Fiorentina lo avrebbe fatto anche nella direzione di De Rossi. Impossibile poi non considerare la pista straniera ma le tempistiche serrate non remano in questa direzione. 