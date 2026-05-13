FirenzeViola Vanoli aspetta la Fiorentina ma i corteggiatori non gli mancano: ecco chi

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Fiorentina e Vanoli non hanno ancora deciso se proseguire insieme. Nulla dice ufficialmente il contrario ma sempre ufficialmente il "per sempre sì" non c'è ancora stato, servirà un nuovo incontro oltre a quelli già andati in scena. Anche perché deve essere un sì convinto per entrambi le parti a tavolino, con condivisione di programmi e obiettivi e soprattutto una sintonia nella costruzione della squadra. La fiducia della società in questi difficili mesi è stata massima ma certo per Vanoli non è stato facile riaddrizzare una stagione partita malissimo e che pesava come un macigno nella testa dei giocatori, soprattutto con una squadra non costruita a misura del tecnico che ha centrato l'obiettivo che gli è stato chiesto con grande impegno e sofferenza.

Per questo il tecnico è pronto a valutare l'eventuale proposta della Fiorentina (semmai dovesse arrivare, visto che il club sta comunque valutando anche altri nomi) dando priorità alla Fiorentina, se però i programmi collimeranno e ci sarà condivisione nella costruzione della nuova squadra. Per Vanoli ci sono già degli interessamenti di altri club che ne hanno apprezzato il lavoro negli anni scorsi e alla Fiorentina. Con il possibile valzer delle panchine, Bologna, Atalanta e il Napoli (se Conte dovesse lasciare, Vanoli ne è stato il vice a lungo e condivide metodi di lavoro e senso del lavoro) qualche informazione l'hanno già chiesta.