Allegri vs Pioli, la sfida nella sfida tra problemi ed elogi

Il quotidiano TuttoSport oggi in edicola analizza la sfida di questa sera al Meazza tra Milan e Fiorentina attraverso il duello tra i due allenatori, Allegri e Pioli. Un duello che è iniziato questa estate quando Massimiliano Allegri, nel giorno della sua presentazione da nuovo tecnico rossonero, non ha citato la Fiorentina tra le principali rivali per la corsa alla Champions League.

Una settima dopo Pioli, anche lui presentato come nuovo tecnico gigliato, è tornato sull'argomento dicendo che avrebbe scritto sulla lavagna che Allegri non aveva messo la Fiorentina tra le candidate per un posto nell'Europa che conta. L'inizio di stagione, classifica alla mano, ha dato ragione al tecnico livornese, adesso sta a Pioli cercare di trovare la soluzione ai problemi della Fiorentina.