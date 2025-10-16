Allegri e quella previsione sui viola, La Nazione: "Non era sbagliata"

La Nazione propone un confronto tra Pioli e Allegri in vista della gara tra Fiorentina e Milan. Due allenatori giovani ma non più giovanissimi, che hanno comunque già un’esperienza importante e vincente. Pioli metterà in campo l’orgoglio necessario e portato dentro dal giorno in cui qualcuno chiese ad Allegri la griglia di partenza della stagione e Max lasciò fuori dalla corsa Champions la Fiorentina.

L’allenatore viola incassò il colpo e replicò con coraggio, raccontato di aver attaccato alla lavagna dello spogliatoio al Viola Park il post it con scritte le sue parole. Una mossa che era dettata dalla sicurezza e poi finita per frantumarsi con l’inizio della stagione e un cammino da incubo. Quasi, insomma, una conferma che quella previsione di Allegri non era un errore.