Aldo Serena sulla coppia Kean-Retegui: "Per caratteristiche ricordano Rossi e Graziani"

L'ex attaccante della nazionale Aldo Serena ha rilasciato un'intervista ai taccuini di TuttoSport in cui ha analizzato il momento degli azzurri in vista del doppio confronto, decisivo per le sorti del girone di qualificazione al prossimo mondiale, contro Estonia e Israele. Tra i tanti temi toccati, da ex centravanti questo il suo commento sulla coppia Kean-Retegui: "Nella prima partita in cui Gattuso li ha schierati titolari ero curioso di capire come si sarebbero integrati e credo che la coppia funzioni proprio perché tra i due è forte la volontà di trovarsi e di giocare insieme. Retegui è bravo a scaricare dietro il pallone e a difenderlo, mentre Kean gli può anche un po’ girare intorno".

In cosa si completano?

"Kean è bravissimo ad attaccare lo spazio, a lavorare in ampiezza perché è un attaccante con una fisicità notevole, mentre Retegui il meglio lo dà in area dove è micidiale anche perché, a differenza di molti colleghi, è bravissimo a colpire di testa senza aver fatto “il terzo tempo”: ciò nonostante, resta molto in aria e riesce a sorprendere chi lo marca".



Quale coppia del passato le ricordano Kean e Retegui?

"Non vorrei essere blasfemo, ma dico Rossi e Graziani. Il mio ragionamento si basa sulle caratteristiche della coppia, anche se con un livello diverso rispetto ai due campioni del mondo nel 1982. Rossi era molto bravo tecnicamente ed era bravissimo, come Retegui, a muoversi in area di rigore, a chiudere i triangoli con i centrocampisti e a scaricare la palla indietro dopo averla difesa. Graziani era un toro: aveva fisicità e sapeva attaccare la profondità portandosi a spasso spesso un paio di avversari. Proprio come Kean".