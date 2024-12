ADLI, Influenza passata. È pronto per il Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta di Coppa Italia contro l'Empoli, ieri mattina la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park in vista del match di domenica contro il Cagliari. Per raggiungere l'ottavo successo consecutivo in campionato Palladino dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, a partire dal rientro tra i pali di De Gea. Con ogni probabilità il tecnico viola riproporrà la stessa difesa impiegata in coppa Italia, ovvero Dodo a destra, Comuzzo e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. A centrocampo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tornerà Yacine Adli.

Il francese aveva saltato la gara con l'Empoli per un'influenza ma adesso è tornato a stare bene. In mediana dovrebbe partire lui titolare con Cataldi al suo fianco. In avanti invece, dietro a Kean, dovrebbero agire di nuovo Sottil, Beltran e Colpani.