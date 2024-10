ADLI, Anche lui ora potrebbe giocare al posto di Gud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica Firenze si parla dell'infortunio di Albert Gudmundsson e di chi potrebbe prendere il suo posto in campo. Oltre a Beltran, in casi estremi, al posto dell'islandese potrebbe giocare anche Adli, ma toglierlo adesso dal cuore del centrocampo non è nelle intenzioni del tecnico. Beltran a Lecce ha segnato il primo gol stagionale in sei partite disputate, nessuna peraltro intera. Anzi, in campionato ben quattro volte era stato addirittura a guardare senza entrare in campo.

Gudmundsson è il giocatore di maggior qualità della rosa, ma se Beltran è quello di Lecce poter contare su un lusso del genere come riserva testimonia la bontà della rosa viola. Tocca a lui sfruttare il varco che si è aperto mentre l’ex Genoa penserà al recupero. Sperando stavolta di non fermarsi più.