ACF-VENEZIA, Si va verso quota 30mila spettatori

L'entusiasmo è tanto in casa viola ed a testimoniarlo anche un pezzo de la Nazione, in cui si parla della risposta del pubblico per la gara di sabato contro il Venezia: per il match in programma alle ore 16:30, scrive il quotidiano fiorentino, l'obiettivo è riempire il Franchi. L'allenamento a porte aperte di ieri (con più di 8mila tifosi presenti) in questo senso ha dato un’accelerata alle vendite, con tanti spettatori che con l'occasione sono passati direttamente alla biglietteria ufficiale per assicurasi il tagliando per sabato. Complice anche le tariffe popolari e le agevolazioni per i possessori della InViola Card, sia Curva Fiesole che parterre di tribuna sono settori esauriti e si viaggia verso numeri importanti, con una risposta del pubblico che potrebbe superare i 30mila spettatori.