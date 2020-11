ACF FEMMINILE, Oggi in Coppa Italia col San Marino

C'è da conquistare il primo posto in solitaria nel girone dopo il successo contro la Riozzese con cui la Fiorentina è tornata a vincere, interrompendo quel digiuno da successi che, in campionato, stava durando da troppo tempo. Come ricorda La Nazione, oggi alle 14:30 la Viola Femminile sfiderà il San Marino Academy in Coppa Italia con l'obiettivo di staccare l'avversario (appaiato) in classifica. Mister Antonio Cincotta ha sottolineato la pressione cui ultimamente è stata sottoposta la squadra, con le varie trasferte: nel mese di novembre la Fiorentina ha affrontato tre gare su tre lontano dalle mura amiche (Rozzano, Roma e Bari), percorrendo, di fatto, oltre 2500 chilometri, quasi due volte lo sviluppo in lunghezza dell’Italia. Si prevede del turnover.