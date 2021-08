ACF-ESPANYOL, Venduti metà dei biglietti disponibili

Come scrive La Nazione il tutto esaurito per i 2870 tagliandi di Maratona validi per l’amichevole di questa sera contro l’Espanyol non si è ancora registrato. Più o meno ne sono stati venduti la metà. Il costo del biglietto varia dai 14 (intero) ai 6 euro (Under 14). Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso di Green Pass Covid-19, oppure di un certificato di tampone (rapido o molecolare) fatto nelle 72 ore precedenti attestante la negatività del soggetto.