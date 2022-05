ACF, Brand nella top 50 mondiale: tornano le 7 sorelle

Il Corriere Fiorentino sottolinea la crescita del brand Fiorentina (ora nella top 50 dei club dal maggior valore nel mondo), che ha raggiunto la settima posizione italiana in un perfetto parallelo con la classifica finale di quest’anno. Con un valore salito a 95 milioni, il club viola consente alla serie A di tornare a esportare le sette sorelle che avevano contraddistinto gli anni 90, con la squadra fresca di qualificazione in Conference League finita dietro a Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e Atalanta (ma comunque davanti alla Lazio che non compare tra le prime 50).