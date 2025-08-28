ACF apriva alla cessione di Comuzzo, CorSport: "Ora occhio ad altre offerte"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Pietro Comuzzo non ha ceduto al tenativo di convincimento di Simone Inzaghi di portarlo in Arabia. Questo non toglie che i viola avessero aperto alla cessione del ragazzo per oltre 35 milioni di euro, motivo per cui se dovesse presentarsi un altro club, magari europeo, magari italiano potrebbero riaccendersi i riflettori su di lui. Il Milan, nei mesi scorsi, ci ha pensato: chissà che non lo rifaccia. 