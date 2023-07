ZAVAGLIA A RFV, Sul mercato i viola aspettano la Uefa

FirenzeViola.it

Per fare il punto sul mercato italiano l'agente Franco Zavaglia è intervenuto a Viola AmoreMio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola. Ecco le parole di Zavaglia, che è partito dicendo la sua sulla nuova avventura di un suo vecchio assistito, Alberto Aquilani, sulla panchina del Pisa: "In campo aveva determinate geometrie che mi facevano capire che poteva diventare un grande allenatore. Penso che possa diventare un tecnico da grandi club.

Cosa pensa finora del mercato delle italiane?

"L'unica società che si sta muovendo bene per adesso mi sembra l'Inter. Ma i giochi sono appena iniziati, bisogna vedere cosa succederà perché siamo solo agli inizi. Qualche cessione pesante ci sarà ancora dalla Serie A.

E sul mercato della Fiorentina?

"Se fa partire Amrabat il mercato si sblocca, ma deve cercare un giocatore alla sua altezza. Per me il mercato è bloccato soprattutto perché si sta aspettando la decisione della Uefa sul caso Juventus".

Ma secondo lei Amrabat vale 30 milioni?

"Il valore del giocatore va stabilito dal mercato. Sicuramente è un giocatore importante e se andrà in Premier avrà una valutazione, in Spagna ne avrà un'altra. Dipende tutto dall'acquirente, ma ripeto che è un calciatore molto interessante e lo ha dimostrato ai Mondiali".

E i 25 milioni richiesti da Igor secondo lei sono troppi?

"Non mi sembra una richiesta eccessiva. Igor è un ottimo difensore, se cambierà squadra verrà valutato come un gran giocatore".

Sul mancato rinnovo di Castrovilli, come pensa si possa evolvere la situazione?

"Castrovilli se pensa a quanto fatto a Firenze e quello che ha fatto la Fiorentina per lui dovrebbe trovare un accordo con la società. Si parla di cifre richieste dal suo entourage che non si sposano con quelle della Fiorentina. Se non c'è la possibilità di trovare un accordo vuol dire che il calciatore non vuole rimanere a Firenze. Se Castrovilli non vuole firmare cercherei di darlo via ora per non perderlo a zero".