Radio FirenzeViola, in onda ora c'è "100 anni di Passione Viola"

Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola in questa giornata di vigilia per la Fiorentina. Ora in onda alle 20 ci sarà il Museo Fiorentina con "100 anni di Passione Viola" e dalle 20 alle 20.50 "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30.
Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melodi Alberto Polverosi
3 Vanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
