A Radio FirenzeViola è l'ora di "Made in Viola" e a seguire "Extra Viola"
FirenzeViola.it
Proseguono fino alle 21.30 anche oggi le trasmisisoni in diretta di Radio Firenzeviola in questa giornata di vigilia per la Fiorentina. Ora e fino alle 20.50 è il momento di "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata al settore giovanile della Fiorentina a cura di Andrea Giannattasio. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30 che approfondirà i temi della vigilia di Fiorentina-Verona che domani come al solito sarà seguita con gli inviati di Radio FirenzeViola direttamente dal Franchi.
RFVGibellini: "Questo è il miglior Verona degli ultimi anni. A Firenze pesa l'assenza della società"
Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melodi Alberto Polverosi
1 Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
3 Vanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
FirenzeViolaÈ tornato il duo Kean-Gud? Vanoli si affida ai suoi top per salvare i viola dalla retrocessione
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
