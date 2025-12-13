A Radio FirenzeViola è l'ora di "Made in Viola" e a seguire "Extra Viola"

di Redazione FV

Proseguono fino alle 21.30 anche oggi le trasmisisoni in diretta di Radio Firenzeviola in questa giornata di vigilia per la Fiorentina. Ora e fino alle 20.50 è il momento di "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata al settore giovanile della Fiorentina a cura di Andrea Giannattasio. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30 che approfondirà i temi della vigilia di Fiorentina-Verona che domani come al solito sarà seguita con gli inviati di Radio FirenzeViola direttamente dal Franchi.

