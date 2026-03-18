Viviano su Gudmundsson: "Mi fa incazzare ma non è lui il problema della Fiorentina"

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b, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina, nel corso della puntata di oggi di "Uno di Noi" su Radio FirenzeViola, trasmissione che lo vede protagonista per due ore di dibattito senza filtri con gli ascoltatori ogni mercoledì dalle 10 alle 12, ha risposto così a una domanda su Gudmundsson e sul suo rendimento in viola: "Fa incazzare anche me perché vedo delle grandi qualità che dovrebbe esprimere sempre e invece talvolta sembra che si afflosci. Poi io dico sempre che anche parlando di altre squadre, quindi di giocatori come Leao per il Milan, Lautaro per l'Inter o Dybala per la Roma, quando individui in Gudmundsson il problema della Fiorentina, non hai capito niente. Sono giocatori da cui ti aspetti tanto ma prima di questo, nelle squadre ci sono grandi problematiche rispetto a Gudmundsson.

Da uno come lui, 9 gol e 6 assist, sono numeri normali. In una squadra che sta bene e che gioca bene, può serenamente fare doppia doppia facile. Ogni tanto si addormenta un po' durante le partite, si estranea, ma non è indolenza".