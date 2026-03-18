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Grande novità per Radio Firenzeviola: arriva "Uno di noi", Emiliano Viviano
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C'è una grande novità nel palinsesto di Radio Firenzeviola: a partire da oggi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12 arriva "Uno di noi", la trasmissione con Emiliano Viviano che in collegamento video risponderà a tutte le domande dei tifosi e dei conduttori, per due ore tra aneddoti, retroscena e commento dell'attualità di casa viola. All'interno di "Chi si compra" parte oggi una trasmissione speciale con un calciatore cresciuto a Firenze e con Firenze nel cuore.
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