RFV

Grande novità per Radio Firenzeviola: arriva "Uno di noi", Emiliano Viviano

Grande novità per Radio Firenzeviola: arriva "Uno di noi", Emiliano VivianoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:18Radio FirenzeViola
di Redazione FV

C'è una grande novità nel palinsesto di Radio Firenzeviola: a partire da oggi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12 arriva "Uno di noi", la trasmissione con Emiliano Viviano che in collegamento video risponderà a tutte le domande dei tifosi e dei conduttori, per due ore tra aneddoti, retroscena e commento dell'attualità di casa viola. All'interno di "Chi si compra" parte oggi una trasmissione speciale con un calciatore cresciuto a Firenze e con Firenze nel cuore.

Clicca qui per seguire le dirette