RFV Witold Casetti presenta il Rakow: "Qui clima primaverile, ma loro ci credono: vogliono ribaltare la Fiorentina"

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Witold Casetti, personaggio televisivo di spicco in Polonia ma da sempre legato a Firenze e alla Fiorentina, è stato ospite oggi su Radio FirenzeViola: "Sono in Polonia da ventisette anni, prima organizzavo feste a Firenze. Mi ricordo un grande evento organizzato per l'inaugurazione del 'nuovo' Franchi. Facemmo una festa con 5mila persone al Palazzetto dello Sport a cui venne Giancarlo Antognoni.

Il fiorentino all'estero è come essere sempre in Champions, perché è una città di cui tutti parlano. Poi c'è anche da dire che in questo momento, per opportunità, la Polonia batte l'Italia 5-0. I miei figli potevano tornare in Italia ma vivono qui. Sul Rakow vi dico che ho visto la loro ultima partita in Ekstraklasa, hanno perso 3-1 contro il Gornik, con gol del vecchio Lukas Podolski. Purtroppo, per lavoro non potrò essere a Sosnowiec, sono in lutto. Contro lo Jagiellonia c'ero. La temperatura ora è primaverile per qui, ci sono 12-13 gradi. Dovete aspettarvi però un clima incandescente. I siti di qui parlano di una squadra che ci crede, per il Rakow è la partita della vita, ce la metteranno tutta perché sanno delle difficoltà psicologiche della Fiorentina. C'è scritto dappertutto, questa partita per loro è ribaltabile".

