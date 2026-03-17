RFV Carmine Gautieri: "Ero allo Zini e finalmente ho visto i calciatori della Fiorentina come un branco"

vedi letture

Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Roma, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de "I Tempi Supplementari". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Ieri ero allo Zini. Dopo l'occasione avuta subito dalla Cremonese, con De Gea che è stato bravissimo, si è vista una partita a senso unico. La Fiorentina ha fatto una gara perfetta. Io mi riferisco sempre al concetto di 'branco'. Ecco, ho visto questo, nel momento di difficoltà si sono tutti uniti. Quando vinci 4-1 poi sembra che non ci sia stata la bravura dell'altra squadra, ma secondo me sono più i meriti della Fiorentina. Io ero lì appunto, prima del fischio d'inizio c'era grande tensione. Penso che ci sia stata la grande bravura della Fiorentina nel fare una prestazione importante, era più difficile affrontare la Cremonese rispetto all'Inter.

La Fiorentina è salva adesso secondo lei?

"Non so, certo è che ha fatto un grande passo in avanti ma ci vuole ancora tanto equilibrio. Sappiamo benissimo che se riperdi una partita può ricapitare un momento difficile. In sintesi, non è ancora salva per me, ma una vittoria come quella di ieri ti dà tanto anche sotto l'aspetto del morale".