Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assente Fortini, presenti 4 primavera
A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio previsto per domani sera alle ore 18.45 allo Stadio Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec, sono stati comunicati i convocati della Fiorentina per il match di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Rakow. Tra le assenze, mister Vanoli non potrà fare ancora affidamento su Niccolò Fortini. Nonostante la sua presenza alla rifinitura di stamani, il terzino viola viola non verrà rischiato e rimarrà a Firenze per recupera completamente il problema muscolare accusato nella partita di andata contro il Rakow. Presenti, oltre a tutti i componenti della prima squadra, anche i giovani Braschi, Balbo, Bonanno e Leonardelli. Questa la lista completa dei giocatori scelti dal mister viola Paolo Vanoli:
1) BALBO VIERA Luis Francisco
2) BONANNO Piergiorgio
3) BRASCHI Giorgio
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEONARDELLI Pietro (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca
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