Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assente Fortini, presenti 4 primavera

Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assente Fortini, presenti 4 primavera
Oggi alle 14:45Primo Piano
di Redazione FV

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio previsto per domani sera alle ore 18.45 allo Stadio Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec, sono stati comunicati i convocati della Fiorentina per il match di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Rakow. Tra le assenze, mister Vanoli non potrà fare ancora affidamento su Niccolò Fortini. Nonostante la sua presenza alla rifinitura di stamani, il terzino viola viola non verrà rischiato e rimarrà a Firenze per recupera completamente il problema muscolare accusato nella partita di andata contro il Rakow. Presenti, oltre a tutti i componenti della prima squadra, anche i giovani Braschi, Balbo, Bonanno e Leonardelli. Questa la lista completa dei giocatori scelti dal mister viola Paolo Vanoli:

1) BALBO VIERA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Giorgio

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEONARDELLI Pietro (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca