Fiorentina in partenza per la Polonia: con la squadra tutta la dirigenza al completo
Dopo la rifinitura svolta questa mattina al Rocco Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli, pochi minuti fa la Fiorentina è arrivata all'aeroporto di Peretola per imbarcarsi con direzione Polonia dove domani sera si svolgerà la partita di ritorno contro il Rakow, valida per gli ottavi di finale di Conference League dopo la vittoria viola per 2-1 di giovedì scorso al Franchi.
Insieme alla squadra, unico assente Fortini a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori anche dalla partita di campionato vinta per 4-1 contro la Cremonese, presente anche tutta la dirigenza al completo. Ferrari, Paratici e Goretti hanno deciso di stare al fianco di Vanoli per una gara che potrebbe portare i viola ad accedere per il quarto anno consecutivo ai quarti di finale della competizione europea. Ecco le immagini di FirenzeViola.it:
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