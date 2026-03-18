RFV Durante: "Dodo in nazionale? Se il Brasile gioca 4-2-4 deve imparare a difendere"

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Sabatino Durante, esperto di mercato e di calcio brasiliano, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare di Dodo, terzino brasiliano della Fiorentina e di una sua possibile futura convocazione nel Brasile di Ancelotti: "Dodo deve imparare a difendere, non credo sia più nelle sue corde. A parte gli scherzi, in Brasile mancano dei centravanti di grande valore. Ad oggi ci sono dei giovani come Endrick del Lione e Rayan del Bournemouth, che hanno 19 anni, che in futuro potranno diventare degli ottimi centravanti. Dall'altra parte, invece, ci sono tantissimi esterni offensivi. Per sfruttarli, ecco che la squadra gioca 4-2-4, e quindi i terzini devono essere soprattutto difensivi. A destra giocherebbe Militon, se si rimette dall'infortunio, il quale però è un braccetto di destra oppure Danilo che non è nemmeno titolare nel Flamengo. Per questa ragione dico che Ancelotti deve adattare la squadra per garantire di giocare con gli esterni davanti, come Raphinha o Estevao che sono due attaccanti che sì, un po' di fase difensiva la fanno. Come terzino a sinistra dovrebbe giocare Wesley ma non sempre partirebbe titolare visti i motivi che citavo prima. Potrebbe esser fatto giocare addirittura anche Alex Sandro. Questo perché Ancelotti deve fare di necessità virtù. Dodo intanto deve giocare bene per la sua squadra, per la lotta retrocessione, che è la cosa più importante. Venendo al Brasile, se continuerà a giocare 4-2-4, Dodo deve imparare a difendere".

Contro la Cremonese Dodo si è reso protagonista di un gran gol e un'ottima prestazione.

"Contro la Cremonese avrei segnato anche io. Poi ricevo telefonate su Allison Santos in nazionale. La Serie A è un campionato di quarto livello. Bisogna contestualizzare. Non siamo più un campionato importante. Il Napoli è arrivato 35° in Champions, l'Inter ha perso contro il Bodo, e sono le capitaliste degli ultimi due anni in Serie A. Non siamo più il campionato di 20 anni fa".

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