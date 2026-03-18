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Calamai: "Fagioli in campo per un'ora: la Conference è una priorità"
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Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda tutti i giorni su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha analizzato così il momento della Fiorentina: "Tutti vorrebbero la loro formazione per il Rakow, anche io ho una mia idea: vorrei Fagioli in campo almeno un'ora. Perché non abbiamo un'alternativa tattica a lui e mi immagino una squadra polacca molto aggressiva, quindi le sue giocate e il suo ordine possono essere fondamentali. Certo, non lo risparmi per l'Inter ma per me in questo momento vale più la qualificazione al prossimo turno di Conference che il prossimo impegno in campionato".
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