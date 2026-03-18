RFV Taibi: "De Gea resta intoccabile. La salvezza sarebbe già un grande risultato"

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Il direttore sportivo della Pistoiese ed ex portiere, Massimo Taibi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" parlando della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina non può andare tranquilla in Polonia perché il 2-1 non è sicuro, magari è più tranquilla dopo un risultato importante a Cremona, c’è un clima migliore rispetto a qualche settimana fa. Stare sereni e ragionare con più tranquillità riesci a ottenere di più”.

Cosa ne pensa di Christensen?

“È un buon portiere ma non paragonabile a De Gea, a Cremona ha fatto una parata importante su Bonazzoli, queste sono parate che poi valgono i campionati. De Gea ha dimostrato in questi due anni di essere abbastanza presente nelle partite più importanti e l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. La forza della squadra è anche quando i portieri in questi casi fanno delle parate importanti e aiutano la squadra a giocare meglio. Non si può mettere in discussione De Gea”.

C’è stato un cambio di marcia un po’ tardivo per la Fiorentina?

“Mi aspettavo che la Fiorentina lottasse per altre situazioni di classifica, in ritardo o in anticipo l’importante è arrivare al sodo. Ora è a più quattro, in poche settimane si è ripresa però è stata più costante rispetto all’inizio, poi quando le cose partono male è difficile recuperare quindi già raggiungere la salvezza sarebbe un grande risultato”.

Lei riconfermerebbe Vanoli?

“Sicuramente per come si era messa ha fatto meglio di altre squadre che lottano per salvarsi poi bisogna vedere come si è integrato dentro con l’ambiente, con i giocatori, il tipo di rapporto, per cui da fuori è difficile giudicare questo. Il direttore che c’è adesso ha in mano la situazione perché si accorge se c’è la stima dei giocatori per l’allenatore, se c’è questo io lo riconfermerei”.

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