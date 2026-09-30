RFV Viviano su Mastantuono: "Non lo vedo come leader dell'Argentina. L'ombra di Messi è pesante"

Nel corso di "Uno di noi" in diretta su Radio FirenzeViola, Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato del ruolo di Franco Mastantuono nell'Argentina del post Messi confrontando il giocatore viola con Nico Paz. Queste le sue dichiarazioni:

Mastantuono nuovo leader dell'Argentina? "Non credo perché stiamo parlando dell'Argentina. Credo che possa essere un giocatore importante e in pianta stabile in Nazionale però ci sono giocatori molto forti che hanno fatto fatica all'ombra di Messi. Per esempio Lautaro, è uno che ha numeri enormi in Nazionale ma è stato oscurato. Credo che Mastantuono possa diventare importante per la Nazionale esattamente come Nico Paz, però non mi pare abbia le caratteristiche per fare il leader dell'Argentina".

Mastantuono è meglio di Nico Paz? "Oggi no, però ho parlato con tanti addetti ai lavori che dicono che Mastantuono è più forte. Paz è stato anche fortunato perché dal Real Madrid è andato al Como, in una situazione che lo esalta tecnicamente, è una squadra con pressioni minime e si è potuto esprimere al massimo. Mastantuono ha fatto il salto dal River al Real, in una stagione difficile per il Real. Bisogna tenerne di conto".

Un consiglio a Mastantuono? "Deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente. Secondo me è proprio quella la qualità migliore di Paz: ha una forza nelle gambe pazzesca, tiene botta nei contrasti e spesso è lui che rimane in piedi dopo uno scontro di gioco. Usa la forza di gambe e glutei un po' come faceva Cassano. E per me Mastantuono deve migliorare in questo aspetto".