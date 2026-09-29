Carnasciali: "Tutti al 100% scelgo Dodo sulla destra. Kayode? Non capisco"
Daniele Carnasciali, ex difensore viola, è intervenuto nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare dei temi di attualità legati alla Fiorentina iniziando da una riflessione su Kayode: "Non vorrei dare un aggettivo dispregiativo ma lasciamo fare. Da diversi anni non abbiamo la capacità di tenere i giocatori bravi e se ne paga le conseguenze. Io ricordo quando esordì e dopo qualche partita qualcuno metteva in dubbio alcune sue qualità. Ma è un ragazzo giovane, forte fisicamente, si vedeva che era di prospettiva. Poi quando esplodono dalle altre parti ci si lamenta".
E i milioni pagati dal Brentford sembravano pochi da subito.
"Io non ragiono neanche di soldi ma proprio di idee, non è possibile far partire sempre i giocatori buoni valorizzandoli per le altre squadre".
C'è anche Favasuli.
"E Fortini! Poi vediamo cosa diventerà, ma a un giocatore basta poco per migliorare".
Valutando tutti al 100%: chi sceglie tra Dodo, Jimenez e Joao Mario?
"Al massimo, lasciando stare le polemiche, per me Dodo. Più che altro per l'esperienza e per il fatto che se è al massimo è meglio degli altri due".
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