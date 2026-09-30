RFV Durante: "Su Viery vi avevo avvisato, avrà bisogno di tempo. Anche Arthur avrebbe fatto fatica "

Sabatino Durante, esperto di mercato e di calcio brasiliano, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" ed ha parlato del rendimento in viola di Viery: "Questa estate io avevo detto che per lui intravedevo la stessa situazione di Natan. Viery per l'Italia è una seconda scelta, un giovane non bagnato dall'acqua santa. In quel ruolo ci sono altri giocatori come Jair Cunha, anche lui classe 2005, ceduto per 12 milioni al Nottingham Forest e che ieri ha esordito come titolare nel Brasile. Io dissi che la Fiorentina non aveva preso Passarella, dicendo che i 18 milioni spesi erano una spesa enorme per un giocatore che non vale quella cifra, così come per dire Palestra andato al Chelesea non vale 60 milioni. È stato preso un ragazzo con qualità che magari da qui a un anno troverà la sua dimensione ma che ora ha bisogno di tempo per apprendere la fase difensiva in Italia. Ha fatto bene Vanoli a metterlo terzino, li anche se fai un fallo rischi meno. Ha qualità fisica e un buon mancino ma ciò non significa che sia pronto. Il problema è che i dirigenti italiani dovrebbero sentire chi conosce quei mercati. A Firenze il mercato è stato buono, ma alle volte si sono comprati giocatori che non servono, Grosso si è trovato in difficoltà perché non è riuscito a mettere insieme una squadra. Della confusione c'è stata, e non è una cosa neanche da discutere. Chi ha sbagliato l'allenatore deve assumersi le responsabilità, è un errore grave".

Cosa ci può dire sui talenti attuali del calcio brasiliano, anche in ottica mercato italiano? "Se vai in Argentina trovi giocatori che si adattano più facilmente alla Serie A, i brasiliani invece hanno più difficoltà. Per dire Arthur Gabriel, terzino del Palmeiras, è difficile da trattare, perché comprare da loro significa comprare ad un negozio caro. I giocatori del Palmeiras vanno tutti in club europei di altissimo livello con grandi disponibilità. Nel nostro campionato Arthur avrebbe trovato difficoltà"

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