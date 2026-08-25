RFV Bertoni: "Non mi aspettavo questa batosta. Oulai deve giocare sempre"

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Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare della sconfitta di ieri e delle voci sul mercato viola: "La squadra deve amalgamarsi ma non mi aspettavo una batosta come questa. Hanno calciato poco in porta, non si è vista un'identità. Secondo me manca un regista, avrei schierato prima Oulai, dovrebbe giocare sempre. Entrare quando perdi 3-0 è difficile per chiunque. La partita era già compromessa. Kean è troppo importante per questa squadra, se parte serve un attaccante forte per sostituirlo. La Roma ha giocato a tutto campo e uomo su uomo, ha pressato bene e ha impedito alla Fiorentina di giocare".

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